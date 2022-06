Pd: Meloni bacchetta Letta, 'hai sbagliato su Dylan Dog, fortuna che era tuo mito...' (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu (Adnkronos) - "'Abisso della morte' lo troverai nelle parole di Papa Francesco. E comunque il fumetto di Dylan Dog si chiama 'Abisso del Male'. Per fortuna che era il tuo mito…Detto questo, una cosa è certa: è un dibattito surreale. Solo che lo avete scatenato voi". Lo scrive Giorgia Meloni su Twitter, postando il messaggio in cui Enrico Letta citava il fumetto Dylan Dog. Leggi su iltempo (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu (Adnkronos) - "'Abisso della morte' lo troverai nelle parole di Papa Francesco. E comunque il fumetto diDog si chiama 'Abisso del Male'. Perche era il tuo…Detto questo, una cosa è certa: è un dibattito surreale. Solo che lo avete scatenato voi". Lo scrive Giorgiasu Twitter, postando il messaggio in cui Enricocitava il fumettoDog.

