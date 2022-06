“Pazza | deragliata” | gli insulti a Cathy La Torre per aver detto di “essersi ridotta il seno perché è una persona non binaria”

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 17 giugno 2022) Lo aveva già raccontato in passato, ma anche le storie vecchie sono in grado di dare vita al classico odio che corre sui social. La vittima, ancora una volta, èLa, finita nel mirino degli haters della retedurante la sua intervista a Repubblica delle Idee ha riposto a una domanda della moderatrice dell’evento che le aveva chiesto di raccontare la sua scelta di sottoporsi a un intervento di mastoplastica riduttiva al. Non si tratta di una novità, visto che l’operazione era stata annunciata ed è avvenuta nel novembre dello scorso anno.Lainsultata per il suo intervento di riduzione delL’avvocata, che da sempre lavora in difesa dei diritti delle persone LGBT, ha raccontato così l’odio social che si è riversato su di lei dopo ...