Partita la guerra del gas all’Italia | Eni annuncia | “Gazprom taglia la fornitura del 50 per cento”

A fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni pari a circa 63 mln di metri cubi, Gazprom ha comunicato che fornirà solo il 50% di quanto richiesto (con quantità effettive consegnate ...La ragione, pare, è che in serata era in programma ladestinata a sancire la promozione in ... troppo impegnati a stilare liste di dissidenti alla narrazione governativa sue pandemia e ... Partita la guerra del gas all’Italia, Eni annuncia: Gazprom ci taglia la fornitura del 50 per cento Guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 17 giugno, 114° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. La Russia chiude ancora di più i rubinetti del gas ...Quarta vittoria in Nations League per la nazionale femminile di volley. L'Italia ha superato a Brasilia la Repubblica Dominicana in un match tirato e che le azzurre hanno fatto loro solo al quinto set ...