Paolo Brosio la castità prima del matrimonio il Papa ha ragione ma io ho ceduto al peccato

Leggi su gossivip.myblog

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il giornalista: «Ho sempre cercato di coinvolgere le mie fidanzate in un cammino di fede, ma non sempre ci sono riuscito».dàFrancesco e si pente dei suoi trascorsi. All’indomani della pubblicazione del documento «Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale» del Dicastero per i laici che rilancia le