Paola Di Benedetto commenta per la prima volta le foto del bacio con Rkomi | le sue parole

Leggi su isaechia

(Di venerdì 17 giugno 2022) Lepubblicate nell’ultimo numero di Chi hanno confermato i rumor che rimbalzavano da diverse settimane:distanno insieme. Subito dopo l’uscita del settimanale diretto da Alfonso Signorini, la speaker radiofonica, vincitrice del Gf Vip 4 è uscita allo scoperto, ammettendo di frequentare il cantante, prossimo giudice a X Factor. Come hanno riportato i colleghi di Veryinutilpeople.it,Diè stata di recente intervistata per Grazia dalla giornalista Annalia Venezia Labò, dove è intervenuta anche in merito alleuscite sulla rivista: A meno che leche avete visto online non siano due avatar e abbiano fatto unmontaggio di due persone che assomigliano molto a noi…a voi le ...