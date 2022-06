Pamela Prati, il tragico addio che ha straziato tutti: è successo troppo presto (Di venerdì 17 giugno 2022) La famosa showgirl italiana è stata colpita all’improvviso da un tragico lutto che ha spezzato il suo cuore. Ecco le strazianti parole Ore difficilissime per Pamela Prati, la quale sta affrontando un lutto letteralmente devastante. A darne notizia pubblicamente è stata la stessa sessantatreenne sarda nata in provincia di Sassari, la quale ha pubblicato un post straziante sui suoi canali social. Si tratta senza alcuna ombra di dubbio di una vera e propria tragedia, come si evince sin da subito dalle parole della showgirl. Pamela Prati (Websource)Il post ha ricevuto centinaia di messaggi di condoglianze, sia da parte dei fans che da parte di diversi personaggi famosi nel mondo dello spettacolo. Insieme al triste annuncio la Prati ha allegato una fotografia in cui è ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 17 giugno 2022) La famosa showgirl italiana è stata colpita all’improvviso da unlutto che ha spezzato il suo cuore. Ecco le strazianti parole Ore difficilissime per, la quale sta affrontando un lutto letteralmente devastante. A darne notizia pubblicamente è stata la stessa sessantatreenne sarda nata in provincia di Sassari, la quale ha pubblicato un post straziante sui suoi canali social. Si tratta senza alcuna ombra di dubbio di una vera e propria tragedia, come si evince sin da subito dalle parole della showgirl.(Websource)Il post ha ricevuto centinaia di messaggi di condoglianze, sia da parte dei fans che da parte di diversi personaggi famosi nel mondo dello spettacolo. Insieme al triste annuncio laha allegato una fotografia in cui è ...

Pubblicità

yajamer : RT @11Giuliano: Altro Giovane: 'Ancora giovanissimo è venuto a mancare il nipote di Pamela Prati: lei stessa ha dato l’annuncio sui suoi so… - zazoomblog : Pamela Prati in lutto è morto il nipote - #Pamela #Prati #lutto #morto #nipote - 361_magazine : Pamela Prati ha pubblicato in queste ore un post dove ha scritto una dedica al nipote che non c'è più - 24Trends_Italia : 9. Brunori - 10mille+ 10. Sciopero mezzi Roma - 5mille+ 11. Tim Sale - 5mille+ 12. Elisabetta Gregoraci - 5mille+ 1… - Nooranein : RT @yleniaindenial1: i testi e foto analizzati, gli indizi e le teorie sulla presenuta relazione di Claudio Baglioni con Virginia Raffaele… -