Pallavolo | Nations League | le azzurre superano 3-2 la Repubblica Dominicana

(Di venerdì 17 giugno 2022) Brasilia, 17 giu. - (Adnkronos) - Ancora un successo azzurro in Volleyballall'Arena Nilson Nelson di Brasilia. Dopo la vittoria all'esordio con la Serbia per 3-1, ledel CT Davide Mazzanti hanno avuto la meglio sullaal tiebreak (25-23; 20-25; 25-19; 16-25; 15-12). Fatica extra per l'Italia messa in grande difficoltà dalle dominicane perfette in difesa e protagoniste di un'ottimaoffensiva. Per lesi tratta comunque del quarto successo complessivo in VNL, risultato che tiene aperta la strada che porta verso la Final di Ankara.

