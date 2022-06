Palermo, una cosa mai vista. Ecco i piani di Mansour e City Group: obiettivo Serie A (Di venerdì 17 giugno 2022) Il presidente Mirri ha definito il passaggio del club rosanero, neopromosso in B, al potentissimo City Football Group dello sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan . Manca solo l'ufficializzazione. ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 17 giugno 2022) Il presidente Mirri ha definito il passaggio del club rosanero, neopromosso in B, al potentissimoFootballdello sceiccobin Zayed Al Nahyan . Manca solo l'ufficializzazione. ...

Pubblicità

CarloCalenda : ?? A Palermo la situazione è allucinante. In questo momento 40 sezioni chiuse. Tantissime persone tornano a casa se… - ladyonorato : Il sito del Comune di Palermo è in tilt da una settimana per l’”attacco hacker”. E questi ????? blaterano di soluzio… - borghi_claudio : Comunque sono bravi eh? Il centrosinistra non vince da nessuna parte, non arriva nemmeno vicino al ballottaggio a G… - Ardito65330980A : RT @PButtafuoco: Lagalla, sindaco di Palermo, festeggia in un albergo sotto tutela dell’agenzia dei beni confiscati e Paolo Mieli alza non… - palermo24h : Ragusa, il riconfermato DG Puma: “La D è una categoria diversa, ma cercheremo di dire la nostra” -