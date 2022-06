Paduli | revocata l’ordinanza di chiusura dell’area antistante la Chiesa Madre

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Una bella notizia per la comunità padulese è arrivata questo pomeriggio.n. 17/2022 con la quale il sindaco, Domenico Vessichelli, comunicava laladi. Come si ricorderà, ladi via Roma, di piazza Trento e Trieste e di una parte del centro storico, era dovuta al crollo di porzione della vela in muratura contenente la croce in cima al campanile della. Il crollo della vela, molto probabilmente da attribuire al maltempo o ad un fulmine, si era verificato giovedì 9 giugno.prevedeva unadi 30 giorni o ...