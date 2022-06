Ottime offerte su tante smart TV col NO IVA 22% di MediaWorld, solo per oggi (Di venerdì 17 giugno 2022) In queste ore, MediaWorld — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — mette a disposizione l’ennesima, interessante, iniziativa promozionale che potrebbe fare gola a molti potenziali acquirenti: nell’ambito del Red Friday (“Il vero Black Friday dell’estate”), sono attive le offerte NO IVA 22%, con tantissime smart TV per varie fasce di prezzo e non solo. Nel ricordarvi che le offerte del Red Friday di cui vi avevamo parlato nei giorni scorsi saranno ancora attive fino al 22 giugno, anche con riferimento a smartphone Android e altri prodotti, vediamo ora le occasioni offerte da questa nuova iniziativa. NO IVA 22% di MediaWorld: informazioni utili (solo 17 giugno 2022) Prima di entrare ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 17 giugno 2022) In queste ore,— una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — mette a disposizione l’ennesima, interessante, iniziativa promozionale che potrebbe fare gola a molti potenziali acquirenti: nell’ambito del Red Friday (“Il vero Black Friday dell’estate”), sono attive leNO IVA 22%, con tantissimeTV per varie fasce di prezzo e non. Nel ricordarvi che ledel Red Friday di cui vi avevamo parlato nei giorni scorsi saranno ancora attive fino al 22 giugno, anche con riferimento aphone Android e altri prodotti, vediamo ora le occasionida questa nuova iniziativa. NO IVA 22% di: informazioni utili (17 giugno 2022) Prima di entrare ...

Pubblicità

tuttopuntotv : Ottime offerte su tante smart TV col NO IVA 22% di MediaWorld, solo per oggi #Mediaworld #OfferteMediaworld… - booboolor : Perché se mi candido a offerte di lavoro ottime non vengo chiamato, mentre a quelle potenzialmente disastrose sì? - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Junior Account: Società di comunicazione editoriale dell'area vesuviana ricerca su Napoli junior acc… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Responsabile Sviluppo: RE/MAX Abacus cerca una figura di Responsabile Sviluppo con le seguenti carat… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Operatore telefonico: L'azienda Creditime srl, operante nel settore della Business information da un… -