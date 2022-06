Ostia, il Comune di Roma si “riprende” la gestione del litorale: cambio look e nome, ma è già polemica (Di venerdì 17 giugno 2022) Ostia, il rilancio del litorale passa (anche) dalla nuova denominazione per il X Municipio. In mezzo il ruolo del minisindaco di Ostia al quale Gualtieri ha “revocato” – anche se sia Comune che Minisindaco parlano di piano concordato come vedrete – la gestione del litorale in termini di competenze. Da un lato dunque il Sindaco di Roma annuncia le novità in cantiere per “il mare della Capitale Roma”, dall’altro, sul versante politico, infuria la polemica con le opposizioni all’attacco. La gestione del litorale torna al Campidoglio Ma andiamo con ordine e partiamo dalla notizia principale. La Giunta di Roma Capitale ha approvato una proposta di deliberazione da sottoporre all’Assemblea ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 giugno 2022), il rilancio delpassa (anche) dalla nuova denominazione per il X Municipio. In mezzo il ruolo del minisindaco dial quale Gualtieri ha “revocato” – anche se siache Minisindaco parlano di piano concordato come vedrete – ladelin termini di competenze. Da un lato dunque il Sindaco diannuncia le novità in cantiere per “il mare della Capitale”, dall’altro, sul versante politico, infuria lacon le opposizioni all’attacco. Ladeltorna al Campidoglio Ma andiamo con ordine e partiamo dalla notizia principale. La Giunta diCapitale ha approvato una proposta di deliberazione da sottoporre all’Assemblea ...

