(Di venerdì 17 giugno 2022)– Il Consiglio delX dà ufficialmente il via libera all’iter burocratico all’adeguamento delle pedane salvagente degli impianti di fermata del bus fino a 2 metri di larghezza adiacenti la pistasul lungomare di(leggi qui). Un percorso che aveva preso il via in sede di commissionePubblici e Mobilità e che nella seduta dello scorso 18 marzo, ha visto approvata la proposta presentata dal presidente Leonardo Di Matteo e relativa al diritto alla sicurezza dell’utenza debole. “Ed il parlamentino lidense ha licenziato questa mattina, la risoluzione che permette di adeguare le pedane salvagente fino a 2mt di larghezza e, allo stesso tempo di installare i parapedonali e le pensiline – afferma Leonardo Di Matteo oltre che Presidente della Commissione ...

Pubblicità

GianniMaritati : RT @GianniMaritati: Lavori pubblici, prende corpo il grande polo universitario di Ostia - PrismaNewslett1 : RT @GianniMaritati: Lavori pubblici, prende corpo il grande polo universitario di Ostia - GianniMaritati : Lavori pubblici, prende corpo il grande polo universitario di Ostia - romaatac1 : ?? #BusRoma #Roma #RomaSud #Ostia #atac ??Lavori in via Algajola alt. civico 3A, deviate le linee #autobus06 e… -

Il Faro online

...e lo svincolo per la Roma L'Aquila code perinvece sulla carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina file sulla diramazione Roma Sud per entrare sul raccordo dato nella zona di......e lo svincolo per la Roma L'Aquila code perinvece sulla carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina file sulla diramazione Roma Sud per entrare sul raccordo dato nella zona di... Ostia, i lavori sulla ciclabile si faranno: c'è l'ok del Municipio Ostia – “Roma proporrà la candidatura del litorale di Ostia a patrimonio mondiale dell’umanità Unesco. E’ una bellissima notizia e il voto unanime dell’Aula Giulio Cesare alla proposta di delibera che ...Fiumicino - Acea Ato 2, scusandosi per il disagio, comunica che, per lavori di manutenzione sulla rete idrica, dalle ore 22:00 di venerdì 17 giugno alle ore 12:00 di sabato 18 giugno si potrebbero ver ...