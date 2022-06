Opposizioni e sindaca garantiste | Fratelli d’Italia lo sospende in via precauzionale

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 17 giugno 2022) di Luca Capacchione Molte reazioni tra gli attori politici di Battipaglia, dopo l’arresto di Falcone. Dalla maggioranza all’opposizione, passando per la stessaFrancese. Garantismo da un lato, sospensioni da. “Esprimo piena solidarietà al consigliere comunale Francesco Falcone – così è intervenuta laCecilia Francese – Lo faccio anche a nome dell’amministrazione tutta per la vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto. Nell’essere certi che il consigliere riuscirà a dimostrare la sua estraneità ai fatti, così come gli altri indagati, confidiamo nel lavoro della Magistratura che chiarirà in breve tempo l’intera vicenda. L’azione dell’amministrazione va avanti. Ci sono scadenze ed appuntamenti fondamentali che Battipaglia non può mancare”. A fare eco allal’ex ...