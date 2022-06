Oppini ha un nuovo amore? Lui risponde al gossip | “Il mio ‘Grande Fratello’ è finito…”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 17 giugno 2022) Sta circolando l’indiscrezione che riguarda Francescoe il suoFrancesca, ma l’ex gieffino non condivide ilsulla sua vita privata. Ecco cosa ha dichiarato Francescodopo Cristina, la sua ex storica, ha un? A svelare della sua storia è l’informatissimo Amedeo Venza, che ha pubblicato nella sue storie Instagram l’indiscrezione con la foto dove si vede il viso della ragazza coperto dal cellulare che lascia intravedere una lunga chioma bionda e che tiene in braccio il gattino di. leggi anche–> Barù e la sorpresa firmata “Braci”. Ecco l’appuntamento di stasera Sull’indiscrezione è intervenuto anche “Pipol” che lo ha contattato. L’ex gieffino però non si è sbottonato e ha ...