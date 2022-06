Omicron 5 e sintomi, Sileri: “Per vaccinati come una bruttissima influenza” (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – “Con Omicron 5 nella stragrande maggioranza dei casi i sintomi sono lievi”, diciamo come “la peggiore influenza che si sia mai avuta”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Sta circolando questa sottovariante che è più contagiosa e diventerà predominante. Aumenteranno i contagi, ci sarà qualche ricovero in più ma la situazione è sotto controllo” in Italia “come lo è anche in altri paesi. Ad ottobre e novembre però chi non è vaccinato rischia. E rischia anche oggi con questa variante. Il virus forse circolerà ogni anno, la vaccinazione dà una protezione dalla forma grave della malattia. Questa sottovariante ha comunque una letalità alta per chi non è vaccinato”, dice facendo riferimento in particolare a ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – “Con5 nella stragrande maggioranza dei casi isono lievi”, diciamo“la peggioreche si sia mai avuta”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo. Sta circolando questa sottovariante che è più contagiosa e diventerà predominante. Aumenteranno i contagi, ci sarà qualche ricovero in più ma la situazione è sotto controllo” in Italia “lo è anche in altri paesi. Ad ottobre e novembre però chi non è vaccinato rischia. E rischia anche oggi con questa variante. Il virus forse circolerà ogni anno, la vaccinazione dà una protezione dalla forma grave della malattia. Questa sottovariante ha comunque una letalità alta per chi non è vaccinato”, dice facendo riferimento in particolare a ...

Pubblicità

ledicoladelsud : Omicron 5 e sintomi, Sileri: “Per vaccinati come una bruttissima influenza” - italiaserait : Omicron 5 e sintomi, Sileri: “Per vaccinati come una bruttissima influenza” - LocalPage3 : Omicron 5 e sintomi, Sileri: 'Per vaccinati come una bruttissima influenza' - StraNotizie : Omicron 5 e sintomi, Sileri: 'Per vaccinati come una bruttissima influenza' - fisco24_info : Omicron 5 e sintomi, Sileri: 'Per vaccinati come una bruttissima influenza': (Adnkronos) - 'Abolire l'isolamento pe… -