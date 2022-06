Omicidio Elena Del Pozzo, parla il padre della piccola: le sue parole di dolore (Di venerdì 17 giugno 2022) Proseguono senza sosta le indagini per l’Omicidio della piccola Elena Del Pozzo. Ad uccidere la bambina siciliana di quasi 5 anni è stata sua madre Martina Patti. La donna in un primo momento aveva cercato di nascondere l’Omicidio di sua figlia dietro un finto rapimento, ma poi durante un lungo interrogatori ha confessato rivelando anche il luogo dove aveva nascosto il corpo di Elena. Ora, dopo giorni di silenzio e di dolore, il padre della ragazzina ha deciso di parlare e di dire la sua su quanto successo a sua figlia attraverso una lunga lettera. Vediamo nel dettaglio che cosa ha dichiarato.



