Omicidio di Elena, parla il padre della bambina: 'Nessun raptus: la madre ha pianificato l'assassinio' (Di venerdì 17 giugno 2022) Il papà di Elena del Pozzo, Alessandro, ha deciso di uscire allo scoperto e di parlare del terribile Omicidio della figlia per opera della madre, Martina Patti. Un lungo sfogo, un messaggio che l'uomo ... Leggi su globalist (Di venerdì 17 giugno 2022) Il papà didel Pozzo, Alessandro, ha deciso di uscire allo scoperto e dire del terribilefiglia per opera, Martina Patti. Un lungo sfogo, un messaggio che l'uomo ...

Agenzia_Ansa : L'omicidio di Elena, il papà: 'Martina è un mostro, non meritava nostra figlia'. Parla Alessandro Dal Pozzo: 'Non p… - rtl1025 : ?? #MartinaPatti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia #Elena di 5 anni. Ma nell… - Agenzia_Ansa : Martina Patti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia #Elena di 5 anni. Ma nell'i… - benny_gaballo : RT @voragini: A me non frega niente, ad una GINECOLOGA che paragona l’omicidio della piccola Elena alle donne che abortiscono aggiungendo a… - ilgiornale : Il comandante dei carabinieri ripercorre le fasi salienti delle indagini per l'omicidio di #Elena: 'Complici? Stiam… -