Omicidio di Elena, la madre agli investigatori: 'Si, l'ho uccisa da sola in quel campo'

La madre di Elena del Pozzo, la bambina di 5 anni uccisa a Catania dalla stessa Martina Patti, ha risposto alle domande del gip Daniela Monaco Crea nell'interrogatorio di garanzia per la convalida...

