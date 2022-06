Omicidio della piccola Elena, l’agghiacciante paragone di una famosa ginecologa | Cosa ha detto? (Di venerdì 17 giugno 2022) Con il passare dei giorni stanno emergendo sempre più dettagli sul barbaro Omicidio della piccola Elena Del Pozzo, la bambina di 5 anni brutalmente assassinata da sua madre, la 23enne Martina Patti, che ha confermato di aver ucciso da sola la bimba nel luogo in cui è stato ritrovato il corpicino senza vita. Sull’assassinio che ha sconvolto il Paese si è scatenato un forte dibattito sui social. Ha voluto dire la sua anche la dottoressa Monica Calcagni, un personaggio che ha un certo seguito su Facebook e TikTok. Dichiarazioni, quelle della Calcagni, che hanno scatenato dure reazioni. Secondo la ginecologa romana, infatti, bisognerebbe evitare di giudicare e puntare il dito nei confronti di Martina Patti, dato che nessuno di noi può conoscere la sua storia e il suo ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 17 giugno 2022) Con il passare dei giorni stanno emergendo sempre più dettagli sul barbaroDel Pozzo, la bambina di 5 anni brutalmente assassinata da sua madre, la 23enne Martina Patti, che ha confermato di aver ucciso da sola la bimba nel luogo in cui è stato ritrovato il corpicino senza vita. Sull’assassinio che ha sconvolto il Paese si è scatenato un forte dibattito sui social. Ha voluto dire la sua anche la dottoressa Monica Calcagni, un personaggio che ha un certo seguito su Facebook e TikTok. Dichiarazioni, quelleCalcagni, che hanno scatenato dure reazioni. Secondo laromana, infatti, bisognerebbe evitare di giudicare e puntare il dito nei confronti di Martina Patti, dato che nessuno di noi può conoscere la sua storia e il suo ...

Pubblicità

francym97_ : RT @voragini: A me non frega niente, ad una GINECOLOGA che paragona l’omicidio della piccola Elena alle donne che abortiscono aggiungendo a… - c4nyonwalls : RT @voragini: A me non frega niente, ad una GINECOLOGA che paragona l’omicidio della piccola Elena alle donne che abortiscono aggiungendo a… - partvnee : RT @voragini: A me non frega niente, ad una GINECOLOGA che paragona l’omicidio della piccola Elena alle donne che abortiscono aggiungendo a… - damnfedss : RT @voragini: A me non frega niente, ad una GINECOLOGA che paragona l’omicidio della piccola Elena alle donne che abortiscono aggiungendo a… - calannidolly02 : RT @trashastrale: Quello della professoressa #CloeBianco è stato un omicidio! Facile lavarsi la coscienza con la parola suicidio. No, non è… -