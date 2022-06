Olimpia Milano-Virtus Bologna in tv: orario e diretta streaming gara-6 finale playoff 2022 basket Serie A1 (Di venerdì 17 giugno 2022) L’orario e come vedere in diretta AX Armani Exchange Milano-Virtus Segafredo Bologna, sfida valida come gara-6 della finale dei playoff di Serie A1 2021/2022 di basket. Con la vittoria in gara-5, le Vu Nere di coach Scariolo sono riuscite a mantenere viva la Serie, ma il destino rimane nelle mani dei meneghini, con questa ulteriore sfida che si gioca al Forum di Assago. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di sabato 18 giugno, con la sfida che sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD, oltre che in streaming su Raiplay, Eurosport 2 e Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con una ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) L’e come vedere inAX Armani ExchangeSegafredo, sfida valida come-6 delladeidiA1 2021/di. Con la vittoria in-5, le Vu Nere di coach Scariolo sono riuscite a mantenere viva la, ma il destino rimane nelle mani dei meneghini, con questa ulteriore sfida che si gioca al Forum di Assago. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di sabato 18 giugno, con la sfida che sarà visibile intv in chiaro su Rai Sport HD, oltre che insu Raiplay, Eurosport 2 e Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con una ...

Pubblicità

OlimpiaMI1936 : Preso atto delle dichiarazioni post Gara 5 rilasciate dal Dottor Zanetti, la Pallacanestro Olimpia Milano si dichia… - OlimpiaMI1936 : ?? Comunicato Ufficiale Olimpia Milano ?? - OlimpiaMI1936 : L’Olimpia Milano e la sua proprietà sono note in tutta Europa per la correttezza e lo stile. Sfortunatamente non… - lasimo77 : @ADRI681013 In pratica il 'signor' Zanetti ha detto ieri sera che (in sintesi) bisogna finirla con la sudditanza ve… - aleagnolo : RT @OlimpiaMI1936: L’Olimpia Milano e la sua proprietà sono note in tutta Europa per la correttezza e lo stile. Sfortunatamente non è la… -