Olanda | fermata una spia russa | si spacciava per stagista brasiliano al tribunale dell’Aja | dove si indaga per i crimini di Mosca

(Di venerdì 17 giugno 2022) Nel mese di aprile, le autorità hanno impedito l’ingresso ina un cittadinoper poi imbarcarlo sul primo volo disponibile per il Brasile. Viktor Muller Ferreira, nato nel 1989,va lavorare comepresso ilpenale internazionalesono in corso le indagini per i possibilidi guerra della Russia in Ucraina e Georgia. L’uomo, in realtà, era una. Non si chiamava Viktor, non è nato nel 1989 e non è neanche. Il suo vero nome è Sergey Vladimirovich Cherkasov, nato nel 1985, ed è un agente dell’intelligence militare russo GRU. Come riportato nel report dell’intelligence olandese, l’obiettivo del GRU è quello di raccogliere ...