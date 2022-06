Oggi è Australia, domani l’Italia: vietati gli elettrodomestici e ospedali con poca energia. L’inverno ha portato una crisi mai vista (Di venerdì 17 giugno 2022) L'Australia dopo sole due settimane di inverno è finita al centro della crisi energetica più grave di sempre, ed è costretta a razionare la corrente come un paese del terzo mondo. Se si guarda al lontano continente e si pensa all'Italia, si capisce come da noi la situazione, in ottobre, potrebbe diventare ben peggiore.... Leggi su dday (Di venerdì 17 giugno 2022) L'dopo sole due settimane di inverno è finita al centro dellaenergetica più grave di sempre, ed è costretta a razionare la corrente come un paese del terzo mondo. Se si guarda al lontano continente e si pensa all'Italia, si capisce come da noi la situazione, in ottobre, potrebbe diventare ben peggiore....

