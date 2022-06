Occhiali da cervellone ma i muscoli si vedono benissimo

Leggi su iodonna

(Di venerdì 17 giugno 2022) Avete presente i prison movie nei quali i galeotti sono sottoposti alle peggiori sevizie? Ecco, Spiderhead – thriller disponibile da oggi su Netflix – appartiene a questa categoria di carcere e abusi, ma riesce a raggiungere il livello dei titoli migliori di questo genere solo in parte. Pure con il surplus di critica sociale che si porta dietro lavorando sul fantascientifico ma in modo soft, a partire dall’esistenza di una tecnologia non ancora diffusa (ma del tutto plausibile). Meno male c’è il bel Chris Hemsworth – che in un ruolo sfuggente e disallineato da come lo conosciamo salva dignitosamente la costosissima baracca. Chris Hemsworth: viso, fisico e tavole da surf guarda le foto ...