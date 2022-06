Occhi bistrati di nero e acconciature severe nell' interpretazione contemporanea della cultura andalusa

(Di venerdì 17 giugno 2022) L’appuntamento a Plaza de España dopo il tramonto. La Dior Cruise 2023 sfila in una delle piazze più suggestive non solo di Siviglia ma ancheSpagna. A ritmo di flamenco, le modelle sfoggiano beauty look condisopra una candida base. E sotto cappelli da gaucho, trecce e intrecci, fie code basse e. Omaggio alla tradizione. Capelli. Le code più belle da copiare subito guarda le foto Leggi anche ...

L'eleganza casual:di nero (riprendono il colore dell'accessorio per capelli), labbra nude e sopracciglia bleached (trend alert!). Make - up da abbinare agli abiti: abito arcobaleno Un ...... pregi, difetti, usi e costumi; arriva una canzone d'amore e passione per i begl'di una bellezza mediterranea che fa impazzire gli uomini; di nuovo un canto arabo e poi uno in ebraico ... Festival di Cannes 2022, i beauty look sul nono red carpet nel nome di Elvis