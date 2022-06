NWG | Info e Match annunciati “NWG Rise” Con Ex-WWE NXT

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 17 giugno 2022) Lee iannunciato per “NWG”, primo Show della nuova promotion lucana, in programma Sabato 18 Giugno a Avigliano (PZ): NWGSabato 18 Giugno – Avigliano, Potenza (PZ)Palazzetto Polifunzionale – Strada provinciale 6 Appula Inizio Show Ore 20.00 –e Biglietti QUI Axel Tischer Vs Flavio Augusto Aigle Blanc Vs Ultima Sombra Adriano Vs Luke Astaroth Tag TeamMr. Mastodont & Marcus Valentine Vs Bad People (JK & ???) Rocky Laurita Vs ???