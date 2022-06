Nuoto, Mondiali Budapest 2022: tutti i risultati di venerdì 17 giugno (Di venerdì 17 giugno 2022) Iniziano ufficialmente i Mondiali 2022 di Nuoto a Budapest, ecco di seguito i risultati di oggi 17 giugno. Prologo della rassegna iridata in Ungheria che propone le gare di qualificazione del Nuoto sincronizzato: alle ore 9 c’è il solo tecnico con i preliminari, alle ore 13 il gruppo B del duo tecnico (preliminari), alle 16.30 il gruppo A del duo tecnico (preliminari). Un antipasto di grande rilievo in attesa di fare sul serio a partire dall’indomani, ecco a seguire i risultati principali di oggi con i piazzamenti degli italiani. CALENDARIO E PROGRAMMA 17 giugno PROGRAMMA, ORARI E TV GIORNO PER GIORNO CALENDARIO Nuoto: DATE, ORARI E TV CALENDARIO PALLANuoto: DATE, ORARI E TV CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Iniziano ufficialmente idi, ecco di seguito idi oggi 17. Prologo della rassegna iridata in Ungheria che propone le gare di qualificazione delsincronizzato: alle ore 9 c’è il solo tecnico con i preliminari, alle ore 13 il gruppo B del duo tecnico (preliminari), alle 16.30 il gruppo A del duo tecnico (preliminari). Un antipasto di grande rilievo in attesa di fare sul serio a partire dall’indomani, ecco a seguire iprincipali di oggi con i piazzamenti degli italiani. CALENDARIO E PROGRAMMA 17PROGRAMMA, ORARI E TV GIORNO PER GIORNO CALENDARIO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO PALLA: DATE, ORARI E TV CALENDARIO ...

Pubblicità

RobertaFazio7 : RT @CIPnotizie: ??L’Italia del nuoto paralimpico non si ferma più ai Mondiali di #Madeira2022. Nel #day4 gli azzurri guidano il medagliere c… - ottopagine : Nuoto Paralimpico, Mondiali: Boni in finale nei 200 stile libero #Napoli - varesenews : Mondiali di nuoto paralimpico: un altro oro per Simone Barlaam, argento per Giulia Terzi - zazoomblog : Nuoto sincronizzato Mondiali Budapest 2022: Cerruti sogna la medaglia nel solo tecnico Inui al comando - #Nuoto… - zazoomblog : Nuoto artistico Mondiali Budapest 2022: Linda Cerruti in lotta per le medaglie nel solo tecnico quarta dopo la gara… -