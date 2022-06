Nuoto artistico, Mondiali Budapest 2022: Linda Cerruti in lotta per le medaglie nel solo tecnico, quarta dopo la gara preliminare (Di venerdì 17 giugno 2022) La lotta per le medaglie nel solo tecnico comprende anche Linda Cerruti. Iniziano così i Mondiali di Nuoto 2022 di scena a Budapest, in Ungheria; nella giornata di oggi, dedicata al Nuoto artistico, si sono svolti i preliminari della disciplina che vedono la veterana azzurra in gioco per un posto sul podio. La ventottenne di Genova, sesta negli ultimi Mondiali di tre anni fa, si è esibita sulle note di Gift of the Gods dei Two Steps from Hell & Nick Phoenix con la coreeografia di Vlada Chigireva. Una coreografia pulita, con qualche piccola difficoltà nell’ultimo elemento che non le preclude il fatto di sfiorare i 90 punti, chiudendo in 88.6075 valido per il quarto ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Laper lenelcomprende anche. Iniziano così ididi scena a, in Ungheria; nella giornata di oggi, dedicata al, si sono svolti i preliminari della disciplina che vedono la veterana azzurra in gioco per un posto sul podio. La ventottenne di Genova, sesta negli ultimidi tre anni fa, si è esibita sulle note di Gift of the Gods dei Two Steps from Hell & Nick Phoenix con la coreeografia di Vlada Chigireva. Una coreografia pulita, con qualche piccola difficoltà nell’ultimo elemento che non le preclude il fatto di sfiorare i 90 punti, chiudendo in 88.6075 valido per il quarto ...

