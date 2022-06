Nuoto artistico, Mondiali Budapest 2022: le cinesi Wang terminano al primo posto la fase preliminare, Cerruti e Ferro quinte e in lotta per le medaglie (Di venerdì 17 giugno 2022) SI è appena conclusa la fase preliminare del duo tecnico tecnico valevole per i Mondiali di Nuoto artistico 2022 di scena a Budapest (Ungheria). Nella piscina di Szechy sono scese in acqua trentadue coppie, tra cui quella italiana composta da Linda Cerruti e Costanza Ferro, e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire i risultati di oggi. Il miglior punteggio di giornata è stato quello delle cinesi Liuyi Wang e Qianyi Wang. Le due gemelle hanno compiuto una routine davvero grandiosa e hanno totalizzato 92.6378 punti, con 27.900 di esecuzione, 28.0000 di impressione e 36.7378 di elementi. Seconda posizione invece per le gemelle ucraine Maryna Aleksiiva e Vladyslava ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) SI è appena conclusa ladel duo tecnico tecnico valevole per ididi scena a(Ungheria). Nella piscina di Szechy sono scese in acqua trentadue coppie, tra cui quella italiana composta da Lindae Costanza, e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire i risultati di oggi. Il miglior punteggio di giornata è stato quello delleLiuyie Qianyi. Le due gemelle hanno compiuto una routine davvero grandiosa e hanno totalizzato 92.6378 punti, con 27.900 di esecuzione, 28.0000 di impressione e 36.7378 di elementi. Seconda posizione invece per le gemelle ucraine Maryna Aleksiiva e Vladyslava ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2022 in DIRETTA: Cerruti e Ferro si inseriscono al secondo posto provvisorio prime le… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2022 in DIRETTA: grande punteggio delle cinesi Wang tra poco Cerruti e Ferro - #Nuoto… - zazoomblog : Nuoto artistico Mondiali Budapest 2022: Linda Cerruti in lotta per le medaglie nel solo tecnico quarta dopo la gara… - OA_Sport : Linda Cerruti può giocarsi una medaglia nel solo tecnico, quarta dopo i preliminari - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2022 in DIRETTA: buona prova della Cerruti seconda parziale dietro la Fiedina -… -