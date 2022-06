Nuoto artistico, Mondiali 2022 oggi: orari 17 giugno, calendario gare, programma, tv, italiani in gara (Di venerdì 17 giugno 2022) L’attesa è ormai finita. Inizieranno quest’oggi a Budapest i Mondiali di Nuoto artistico 2022. Nella piscina di Szechy vedremo nella giornata odierna i programmi tecnici di solo e duo. In casa Italia saranno presenti Linda Cerruti nella prima gara e la stessa Cerruti in coppia con Costanza Ferro nella seconda prova. Si comincerà alle ore 9:00 con il solo tecnico, mentre il duo tecnico vedrà il primo gruppo partire alle 13:00 e il secondo alle 16:30. Le gare si potranno guardare in diretta tv su Rai Sport e in diretta streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta per tenervi costantemente aggiornati sull’andamento delle prove odierne. Nuoto artistico, nuovi scenari per l’Italia senza la Russia ai ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) L’attesa è ormai finita. Inizieranno quest’a Budapest idi. Nella piscina di Szechy vedremo nella giornata odierna i programmi tecnici di solo e duo. In casa Italia saranno presenti Linda Cerruti nella primae la stessa Cerruti in coppia con Costanza Ferro nella seconda prova. Si comincerà alle ore 9:00 con il solo tecnico, mentre il duo tecnico vedrà il primo gruppo partire alle 13:00 e il secondo alle 16:30. Lesi potranno guardare in diretta tv su Rai Sport e in diretta streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta per tenervi costantemente aggiornati sull’andamento delle prove odierne., nuovi scenari per l’Italia senza la Russia ai ...

Pubblicità

zazoomblog : Nuoto artistico i convocati dell’Italia per i Mondiali di Budapest: 14 azzurri in Ungheria - #Nuoto #artistico… - OA_Sport : #NUOTOARTISTICO Lo spettacolo della danza in vasca sta per cominciare e Giorgio Minisini sogna in grande - Nuotomania : DA OASPORT - #Fondo #Nuoto #Nuotoartistico #Pallanuoto #Sportintv Calendario Mondiali Budapest 2022: orari giornali… - zazoomblog : Calendario Mondiali Budapest 2022: orari giornalieri tv programma nuoto pallanuoto acque libere nuoto artistico e t… - deki1954 : @armagio Pallavolo pattinaggio artistico su ghiaccio nuoto. Odio il football americano, forse perché continuo a non capirlo ????? -