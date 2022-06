Nuoto artistico, Mondiali 2022: le speranze di medaglia dell’Italia. Si punta al doppio oro nel duo misto! (Di venerdì 17 giugno 2022) Da quest’oggi fino al 25 giugno la danza in vasca, il Nuoto artistico, sarà di scena presso l’impianto della Szechy pool, la piscina da 50 metri all’interno dell’Isola Margherita di Budapest (Ungheria), sede di questi Mondiali 2022 dedicati alla specialità e dove nel 2010 si tennero gli Europei di Nuoto, a un tiro di schioppo dall’Alfred Hajos Pool che ospita i tornei di pallaNuoto. E’ una squadra ambiziosa quella guidata dal Direttore Tecnico, Patrizia Giallombardo, desiderosa di proseguire nel percorso di crescita in una competizione nella quale l’assenza della Russia, per le note vicende legate al conflitto bellico in Ucraina, andrà incidere fortemente sull’esito finale. Non è un mistero, infatti, che la selezione russa sia la “Stella polare” di questa pratica e l’esclusione al ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Da quest’oggi fino al 25 giugno la danza in vasca, il, sarà di scena presso l’impianto della Szechy pool, la piscina da 50 metri all’interno dell’Isola Margherita di Budapest (Ungheria), sede di questidedicati alla specialità e dove nel 2010 si tennero gli Europei di, a un tiro di schioppo dall’Alfred Hajos Pool che ospita i tornei di palla. E’ una squadra ambiziosa quella guidata dal Direttore Tecnico, Patrizia Giallombardo, desiderosa di proseguire nel percorso di crescita in una competizione nella quale l’assenza della Russia, per le note vicende legate al conflitto bellico in Ucraina, andrà incidere fortemente sull’esito finale. Non è un mistero, infatti, che la selezione russa sia la “Stella polare” di questa pratica e l’esclusione al ...

