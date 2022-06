Nuoto artistico, Mondiali 2022: le dichiarazioni delle azzurre. “Per la finale ce la metteremo tutta” (Di venerdì 17 giugno 2022) Una quinta piazza che per il momento, visto che siamo solo alla fase preliminare, può bastare. Hanno fatto il loro esordio in quel di Budapest ai Mondiali di Nuoto artistico Linda Cerruti e Costanza Ferro nel duo tecnico. Le azzurre con la coreografia curata da Svetlana Romashina hanno chiuso quinte con un buon 89.4116 (26.8000, 27.300, 35.3116). La finale sarà domenica ed è ancora tutto aperto in chiave podio: davanti c’è la Cina di Liuyi Wang e Qianyi Wang (92.6378), poi le gemelle ucraine Maryna Aleksiiva e Vladyslava Aleksiiva con 91.8565 e le austriache Anna-Maria Alexandri ed Eirini Alexandri con 90.2869. Nuoto artistico, Mondiali Budapest 2022: le cinesi Wang subito brillanti. Cerruti e Ferro quinte, in lotta per le medaglie Le ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Una quinta piazza che per il momento, visto che siamo solo alla fase preliminare, può bastare. Hanno fatto il loro esordio in quel di Budapest aidiLinda Cerruti e Costanza Ferro nel duo tecnico. Lecon la coreografia curata da Svetlana Romashina hanno chiuso quinte con un buon 89.4116 (26.8000, 27.300, 35.3116). Lasarà domenica ed è ancora tutto aperto in chiave podio: davanti c’è la Cina di Liuyi Wang e Qianyi Wang (92.6378), poi le gemelle ucraine Maryna Aleksiiva e Vladyslava Aleksiiva con 91.8565 e le austriache Anna-Maria Alexandri ed Eirini Alexandri con 90.2869.Budapest: le cinesi Wang subito brillanti. Cerruti e Ferro quinte, in lotta per le medaglie Le ...

