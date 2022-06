Nothing Phone (1) si presenta ufficialmente: ecco foto e video dell’attesissimo smartphone (Di venerdì 17 giugno 2022) Ci siamo, l’attesissimo Nothing Phone (1), il nuovo “bambino” dell’ex OnePlus Carl Pei, si è svelato ufficialmente in tutto il suo splendore. foto e video mostrano quello che potrebbe diventare un vero unicum nel panorama di smartPhone. Nothing Phone (1): eccolo in foto e video ufficiali – 17622 www.computermagazine.itNonostante la presentazione ufficiale, con tanto di evento, sia attesa per il mese di luglio (il 12), Nothing Phone (1) si mostra in foto e video. Il nuovo smartPhone dell’azienda di Carl Pei, che punta a rivoluzionare il mercato, si fa finalmente vedere in una serie di scatti e ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Ci siamo, l’attesissimo(1), il nuovo “bambino” dell’ex OnePlus Carl Pei, si è svelatoin tutto il suo splendore.mostrano quello che potrebbe diventare un vero unicum nel panorama di smart(1):lo inufficiali – 17622 www.computermagazine.itNonostante lazione ufficiale, con tanto di evento, sia attesa per il mese di luglio (il 12),(1) si mostra in. Il nuovo smartdell’azienda di Carl Pei, che punta a rivoluzionare il mercato, si fa finalmente vedere in una serie di scatti e ...

Pubblicità

83napolano : RT @CeotechI: Nothing Phone (1), le prime 100 unità all'asta il 21 giugno #Android12 #Asta #CarlPei #Flagship #MidRange #MobileNews #Nothin… - CeotechI : RT @CeotechI: Nothing Phone (1), le prime 100 unità all'asta il 21 giugno #Android12 #Asta #CarlPei #Flagship #MidRange #MobileNews #Nothin… - CeotechI : Nothing Phone (1), le prime 100 unità all'asta il 21 giugno #Android12 #Asta #CarlPei #Flagship #MidRange… - Ophelya_ : RT @mspiccia: Nothing phone (1): -26 giorni alla presentazione - Giusepp36374080 : Nothing phone 1.l'azienda Nothing, in collaborazione con StockX ha deciso di mettere all'asta le prime 100 unità, c… -