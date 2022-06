Non solo Ucraina. Albania e Macedonia del Nord sono in attesa di entrare nell'Ue (Di venerdì 17 giugno 2022) Venerdì mattina la Commissione europea ha dato parere favorevole a concedere all’Ucraina lo status di paese candidato a entrare nell’Unione europea. Una grande notizia perchè sottolinea, una volta di più, il sostegno totale che l’Ue sta fornendo a Kyiv. Ed è una piccola vittoria anche per l'Italia perché il premier Draghi si è fatto promotore di questa iniziativa dall’inizio della guerra. Ma il processo per passare da candidato a membro è molto lungo. Lo sanno bene Albania e Macedonia del Nord, bloccate all’ingresso da diversi anni: la prima dal 2014, la seconda dal 2005. Il premier albanese Edi Rama, intervistato da Politico, dà l’idea delle difficoltà che il suo paese sta affrontando per diventare membro dell’Unione europea, definendo l’intero processo “una spirale dalla quale è ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 giugno 2022) Venerdì mattina la Commissione europea ha dato parere favorevole a concedere all’lo status di paese candidato a’Unione europea. Una grande notizia perchè sottolinea, una volta di più, il sostegno totale che l’Ue sta fornendo a Kyiv. Ed è una piccola vittoria anche per l'Italia perché il premier Draghi si è fatto promotore di questa iniziativa dall’inizio della guerra. Ma il processo per passare da candidato a membro è molto lungo. Lo sanno benedel, bloccate all’ingresso da diversi anni: la prima dal 2014, la seconda dal 2005. Il premier albanese Edi Rama, intervistato da Politico, dà l’idea delle difficoltà che il suo paese sta affrontando per diventare membro dell’Unione europea, definendo l’intero processo “una spirale dalla quale è ...

