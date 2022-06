Non si ferma la guerra russo-ucraina, oltre 10 mila vittime civili (Di venerdì 17 giugno 2022) KIEV (ucraina) (ITALPRESS) – La guerra in ucraina continua ormai da 114 giorni e le armi non sembrano volersi fermare. Considerando morti e feriti, secondo l'Onu, le vittime civili nel paese avrebbero superato i 10 mila. L'ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR), infatti, ha fatto sapere che dal 24 febbraio alla mezzanotte del 15 giugno sono state registrate 10.046 vittime civili nel Paese, di cui 4.481 morti e 5.565 feriti. Tra le persone uccise anche 119 ragazze, 125 ragazzi e 40 bambini. L'OHCHR, però, ritiene che le cifre effettive siano “considerevolmente più elevate”, poichè “la ricezione di informazioni da alcuni luoghi in cui sono in corso intense ostilità è stata ritardata e molti ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 giugno 2022) KIEV () (ITALPRESS) – Laincontinua ormai da 114 giorni e le armi non sembrano volersire. Considerando morti e feriti, secondo l'Onu, lenel paese avrebbero superato i 10. L'ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR), infatti, ha fatto sapere che dal 24 febbraio alla mezzanotte del 15 giugno sono state registrate 10.046nel Paese, di cui 4.481 morti e 5.565 feriti. Tra le persone uccise anche 119 ragazze, 125 ragazzi e 40 bambini. L'OHCHR, però, ritiene che le cifre effettive siano “considerevolmente più elevate”, poichè “la ricezione di informazioni da alcuni luoghi in cui sono in corso intense ostilità è stata ritardata e molti ...

