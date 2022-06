NNF – No Name Finance | “La piattaforma digitale che raccoglie servizi professionali digitali innovati | abilitando trasformazioni significative ad ogni livello di business”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – La soluzione che connette aziende, utenti e dati in un unico ecosistema per lo sviluppo di una supply chain intelligente e di un nuovo mercato perfettamente integrato con quello tradizionale LaNNF – Nonasce da una intuizione di Rita Farnitano e Michele Collini che, conoscendo la reale e contemporanea necessità di connettere aziende, utenti e dati in un ecosistema, hanno generato un modello didove startup e PMIve hanno l’opportunità di fruire di uno spazio per operare aglobale. “Ilattuale, in piena era di Digital Transformation richiede innovazione continua, ciò significa ridisegnare i processi, introdurre automazione, ma anche sviluppare nuovi prodotti e ...