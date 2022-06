Niente Napoli, novità Vicario: confermato l’interesse di un’altra big di Serie A (Di venerdì 17 giugno 2022) Valter De Maggio, noto giornalista e conduttore radiofonico, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” per rivelare delle interessanti indiscrezioni di calciomercato. In particolare, si è soffermato su Guglielmo Vicario e le voci che lo vedrebbero vicino al Napoli. Di seguito quanto evidenziato: Calciomercato Napoli, Vicario (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Napoli-Vicario, la pista si raffredda? “Ci arrivano delle notizie molto interessanti. Tra oggi e domani, l’Empoli ufficializzerà il riscatto di Guglielmo Vicario. La novità che ci arriva è che la società non avrebbe intenzione di cederlo, bensì di blindarlo per il futuro”. “Vicario potrebbe restare un ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 giugno 2022) Valter De Maggio, noto giornalista e conduttore radiofonico, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kissdurante la trasmissione “Radio Goal” per rivelare delle interessanti indiscrezioni di calciomercato. In particolare, si è soffermato su Guglielmoe le voci che lo vedrebbero vicino al. Di seguito quanto evidenziato: Calciomercato(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images), la pista si raffredda? “Ci arrivano delle notizie molto interessanti. Tra oggi e domani, l’Empoli ufficializzerà il riscatto di Guglielmo. Lache ci arriva è che la società non avrebbe intenzione di cederlo, bensì di blindarlo per il futuro”. “potrebbe restare un ...

