Nicole Kidman star del film Holland, Michigan che verrà diretto da Mimi Cave (Di venerdì 17 giugno 2022) L'attrice Nicole Kidman sarà protagonista e produttrice del thriller Holland, Michigan, un progetto diretto da Mimi Cave. Nicole Kidman sarà la protagonista del thriller Holland, Michigan, un film prodotto da Amazon Studios che sarà diretto da Mimi Cave. L'attrice ha recentemente collaborato con lo studio in occasione di Being the Ricardos, in cui aveva la parte di Lucille Ball, che le ha permesso di ottenere una nomination agli Oscar. Holland, Michigan faceva parte della Black List del 2013, l'elenco delle sceneggiature più interessanti non ancora portate sul grande schermo. Andrew Sodroski (Manhunt) ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 giugno 2022) L'attricesarà protagonista e produttrice del thriller, un progettodasarà la protagonista del thriller, unprodotto da Amazon Studios che saràda. L'attrice ha recentemente collaborato con lo studio in occasione di Being the Ricardos, in cui aveva la parte di Lucille Ball, che le ha permesso di ottenere una nomination agli Oscar.faceva parte della Black List del 2013, l'elenco delle sceneggiature più interessanti non ancora portate sul grande schermo. Andrew Sodroski (Manhunt) ...

Pubblicità

nemnob : RT @Tremenoventi: Quelli che dicono di incontrare sempre e solo casi umani sono come il film “the others” cioè poi alla fine del film si sc… - zazoomblog : “Holland Michigan”: Nicole Kidman eciterà e produrrà il thriller - #“Holland #Michigan”: #Nicole #Kidman - itsmikapenniman : L’ASCESA DI MIMI CAVE CHE AL SUO SECONDO FILM HA COME PROTAGONISTA NICOLE KIDMAN È QUELLO CHE SI MERITA E SPERO SI… - DesireMaja : @Kissmaniaco2 @Disagio4all @lajodina Io sono Nicole Kidman - aarii_ari : @hsvlous Purtroppo però penso che la sua trama non sarà nulla di nuovo, poi potrei sbagliarmi, ma la vedo molto mol… -