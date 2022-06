Neonata morta dopo parto in casa. L’ipotesi: deceduta per fame (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Una Neonata di cinque giorni è morta in casa, dove era stata partorita. Sulla vicenda avvenuta in Sardegna c’è molto riserbo, ma L’ipotesi che si sta facendo avanti in questo momento è che sarebbe morta di inedia: dopo il parto non sarebbe stata nutrita in modo adeguato. Il decesso della bambina, il cui corpicino sarà esaminato dal medico legale, è avvenuto a Burgos, un paese in provincia di Sassari. Tra le poche informazioni che filtrano c’è che la madre sarebbe una ragazza di appena 18 anni e che avrebbe partorito in casa. Non si sa ancora a quando risalga con precisione la morte della bimba e chi abbia assistito la madre al momento del parto. I carabinieri stanno ascoltando ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Unadi cinque giorni èin, dove era statarita. Sulla vicenda avvenuta in Sardegna c’è molto riserbo, mache si sta facendo avanti in questo momento è che sarebbedi inedia:ilnon sarebbe stata nutrita in modo adeguato. Il decesso della bambina, il cui corpicino sarà esaminato dal medico legale, è avvenuto a Burgos, un paese in provincia di Sassari. Tra le poche informazioni che filtrano c’è che la madre sarebbe una ragazza di appena 18 anni e che avrebberito in. Non si sa ancora a quando risalga con precisione la morte della bimba e chi abbia assistito la madre al momento del. I carabinieri stanno ascoltando ...

