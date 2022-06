Nel cortile della Rocca in scena “Storie al Telefono” (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Andrà in scena domenica 19 giugno alle ore 18,00, presso il cortile della Rocca dei Rettori, il quinto appuntamento in programma per “Il paese dei sogni”, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia Teatro Eidos, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento, nell’ambito del progetto “Campania è” promosso dall’AGIS e dalla Regione Campania. Lo spettacolo in cartellone sarà “Storie AL Telefono”, della compagnia Fantacadabra, scritto e diretto da Mario Fracassi, con Santo Cicco, Laura Tiberi e Roberto Mascioletti. Dalle note di regia: “Seguendo il percorso tracciato nell’opera poetica e narrativa di Gianni Rodari e utilizzando le più svariate tecniche dell’invenzione, lo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Andrà indomenica 19 giugno alle ore 18,00, presso ildei Rettori, il quinto appuntamento in programma per “Il paese dei sogni”, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia Teatro Eidos, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento, nell’ambito del progetto “Campania è” promosso dall’AGIS e dalla Regione Campania. Lo spettacolo in cartellone sarà “AL”,compagnia Fantacadabra, scritto e diretto da Mario Fracassi, con Santo Cicco, Laura Tiberi e Roberto Mascioletti. Dalle note di regia: “Seguendo il percorso tracciato nell’opera poetica e narrativa di Gianni Rodari e utilizzando le più svariate tecniche dell’invenzione, lo ...

