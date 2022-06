NBA 2022, i risultati della notte (17 giugno): Golden State domina gara 6 a Boston e si laurea campione (Di venerdì 17 giugno 2022) Nella notte italiana si è disputata gara-6 delle finali della stagione 2021-2022 di NBA tra i Boston Celtics e i Golden State Warriors. Andiamo a scoprire come è andata a finire. Non ci sarà gara-7 nelle finali NBA 2022 e il merito è di Golden State e del suo leader, Steph Curry, che a Boston ingabbiano fin da subito i Celtics, poi allungano decisi e chiudono il discorso, senza pericolose distrazioni nel finale. Jaylen Brown e compagni durano, praticamente, un quarto, il primo. Quello che li vede provare a fare la partita, allungare subito fino al +12, con Golden State al palo in attacco. Ma è una fiammata, perché subito arriva la risposta di ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Nellaitaliana si è disputata-6 delle finalistagione 2021-di NBA tra iCeltics e iWarriors. Andiamo a scoprire come è andata a finire. Non ci sarà-7 nelle finali NBAe il merito è die del suo leader, Steph Curry, che aingabbiano fin da subito i Celtics, poi allungano decisi e chiudono il discorso, senza pericolose distrazioni nel finale. Jaylen Brown e compagni durano, praticamente, un quarto, il primo. Quello che li vede provare a fare la partita, allungare subito fino al +12, conal palo in attacco. Ma è una fiammata, perché subito arriva la risposta di ...

