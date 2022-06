Nave russa colpita dai missili Harpoon davanti all' Isola dei Serpenti | ecco perché il rimorchiatore Vasily Bekh era importante per Mosca

Pubblicità

TranslateWarIT : La Federazione Russa continua a fornire grano rubato dall'#Ucraina alla Siria. Lo confermano le immagini satellit… - carlo_masera : RT @AleLin64: 2 missili hanno centrato una nave russa nel Mar Nero che era diretta carica di armamenti nell'isola dei serpenti. Ci sono le… - Gazzettino : Nave russa colpita dai missili Harpoon davanti all'Isola dei Serpenti: ecco perché il rimorchiatore Vasily Bekh era… - VirtualRaven : RT @Gianl1974: Il razzo Harpoon colpisce il rimorchiatore della flotta russa del Mar Nero Vasily Bekh, capo della regione di Odesa Secondo… - LORENZOREMORINI : Guerra in Ucraina diretta, Macron: «Niente pace se obiettivo è schiacciare Russia». La Marina di Kiev: distrutta un… -

Nulla a che fare con l'incrociatore russo, la vera guida della Marinanel Mar Nero , ma comunque aver colpito unacon a bordo munizioni, armi e membri dell'equipaggio è comunque un ...'La Moskva', lada guerraaffondata ad aprile dagli ucraini, 'ora non sarà sola in fondo al Mar Nero', si conclude il 'tweet'. Il presidente francese Macron è tornato a dichiarare che l'...Se il principale teatro di ostilità rimane il Donbass, il cui completo controllo è la priorità del Cremlino, Kiev sta attendendo le forniture di armi pesanti occidentali per prendere l'iniziativa a Su ...Il Moskva non sarà più solo, ha scritto il Ministero della difesa ucraino. Perché la distruzione del rimorchiatore Vasily Bekh è strategicamente importante per ...