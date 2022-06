Nations League di volley femminile, l’Italia batte la Repubblica Dominicana (Di venerdì 17 giugno 2022) Ancora un successo azzurro in volleyball Nations League all’Arena Nilson Nelson di Brasilia. Dopo la vittoria all’esordio con la Serbia per 3-1, le azzurre del commissario tecnico Davide Mazzanti hanno avuto la meglio sulla Repubblica Dominicana al tiebreak (25-23; 20-25; 25-19; 16-25; 15-12). Fatica extra per l’Italia messa in grande difficoltà dalle dominicane perfette in difesa e protagoniste di un’ottima pallavolo offensiva. Per le azzurre si tratta comunque del quarto successo complessivo in VNL, risultato che tiene aperta la strada che porta verso la Final di Ankara. Domani le campionesse d’Europa in carica proveranno a piazzare la terza vittoria consecutiva a Brasilia contro la Germania. Appuntamento fissato per le ore 20:00 italiane in diretta su Sky Sport 1 e in streaming su ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 giugno 2022) Ancora un successo azzurro inballall’Arena Nilson Nelson di Brasilia. Dopo la vittoria all’esordio con la Serbia per 3-1, le azzurre del commissario tecnico Davide Mazzanti hanno avuto la meglio sullaal tiebreak (25-23; 20-25; 25-19; 16-25; 15-12). Fatica extra permessa in grande difficoltà dalle dominicane perfette in difesa e protagoniste di un’ottima pallavolo offensiva. Per le azzurre si tratta comunque del quarto successo complessivo in VNL, risultato che tiene aperta la strada che porta verso la Final di Ankara. Domani le campionesse d’Europa in carica proveranno a piazzare la terza vittoria consecutiva a Brasilia contro la Germania. Appuntamento fissato per le ore 20:00 italiane in diretta su Sky Sport 1 e in streaming su ...

Pubblicità

Azzurri : #Nazionale ???? ?? Gli #Azzurri sono atterrati a Birmingham. Domani a #Wolverhampton la sfida di Nations League all’… - Inter : ?? | NATIONS LEAGUE Gol per @hakanc10 e @DenzelJMD2, il resoconto degli impegni nazionali dei nostri nerazzurri ????… - spalferrara : Al 64’minuto il nostro Salvatore #Esposito fa il suo esordio con gli @Azzurri ???? di Roberto Mancini nella sfida di… - planetwin365ita : Non senza difficoltà le #Azzurre del #volley hanno centrato la quarta vittoria in #NationsLeague Questa sera sono c… - infoitsport : LIVE Italia-Germania, Nations League volley femminile in DIRETTA: si gioca in prima serata -