Natalia Poklonskaya | Putin licenzia la politica star di Instagram che definì la guerra una «tragedia»

Pubblicità

roccogarramone2 : RT @Ucrainarussia: ??#Putin licenzia Natalia Poklonskaya, la politica di origine ucraina star di Instagram che definì la guerra una «tragedi… - occhio_notizie : Natalia Poklonskaja, 41 anni, giurista ucraina nel 2014 'tradì il suo popolo' appoggiando l'invasione russa - Ucrainarussia : ??#Putin licenzia Natalia Poklonskaya, la politica di origine ucraina star di Instagram che definì la guerra una «tr… - palmerose : RT @uaworldit: Putin ha licenziato Natalia Poklonskaya, che si schierò con la Russia durante l'annessione alla Crimea. È quello che succede… - biserka30048567 : RT @uaworldit: Putin ha licenziato Natalia Poklonskaya, che si schierò con la Russia durante l'annessione alla Crimea. È quello che succede… -

Paolo Valentino per www.corriere.it8 Era la 'poster girl' di Vladimir Putin, un'icona pop con oltre 200 mila follower su Instagram. Nel 2014, lei di nazionalità ucraina, aveva appoggiato l'annessione russa della ...Era soprannominata la ' principessa di ferro ' della Crimea, l'ucraina, che è appena stata licenziata da Vladimir Putin per le sue critiche aperte alla guerra scatenata da Mosca. Nominata procuratore generale della Crimea nel 2014, la donna aveva ...La guerra in Ucraina. Un commento che le è costato l'ira dello Zar e l'accusa di aver tradito due volte: la prima il suo paese, l'Ucraina, e la seconda volta, Putin. Ora però è stata lei a subire un t ...Putin licenzia la politica star di Instagram, Natalia Poklonskaya di 41 anni, che definì la guerra una "tragedia" ...