Napoli, rinnovo Koulibaly: offerta alzata, ma il difensore è tentato dalle sirene estere (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Napoli prova a non perdere Koulibaly e alza l’offerta per il rinnovo. Il difensore è però tentato dalle sirene estere In casa Napoli tiene banco la situazione legata al futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore va in scadenza nel 2023 e al momento ha rifiutato l’offerta al ribasso per il rinnovo. Gli azzurri però non vogliono perderlo e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbero alzato la proposta per lo stipendio. Dal canto suo, Koulibaly sarebbe tentato dalle sirene estere. Il senegalese ha ambizioni di vittoria e la corte di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Ilprova a non perderee alza l’per il. Ilè peròIn casatiene banco la situazione legata al futuro di Kalidou. Ilva in scadenza nel 2023 e al momento ha rifiutato l’al ribasso per il. Gli azzurri però non vogliono perderlo e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbero alzato la proposta per lo stipendio. Dal canto suo,sarebbe. Il senegalese ha ambizioni di vittoria e la corte di ...

Pubblicità

CalcioNews24 : Il #Napoli alza l'offerta per #Koulibaly che però guarda altrove - DiegoRi36248589 : RINNOVO KOULIBALY - Il Mattino: 'Il #Napoli è anche in attesa di discutere con Fali #Ramadani, il potentissimo agen… - Diego31883 : RINNOVO KOULIBALY - Il Mattino: 'Il #Napoli è anche in attesa di discutere con Fali #Ramadani, il potentissimo agen… - blucerchiante : Ora anche la conferma ufficiale! Rinnovo per : #Montevago #Somma #Napoli #Sepe #Aquino #Saio… - MaurelliRosario : RT @MaurelliRosario: Noi tifosi del Napoli ptremmo organizzare una raccolta di fondi per il rinnovo di MERTENS io ci sto e voi? -