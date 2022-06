Napoli, rimproverato per la Playstation: così il 17enne ha ucciso la madre (Di venerdì 17 giugno 2022) Emergono nuovi dettagli sull’omicidio di Filomena Galeone avvenuto due giorni fa a Napoli. La donna era un noto medico ed è stata pugnalata 30 volte nella sua abitazione dal figlio dopo una lite per futili motivi. Il ragazzino si è scagliato con una tale furia da non lasciare scampo alla madre. Napoli, uccide la madre: Ia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 17 giugno 2022) Emergono nuovi dettagli sull’omicidio di Filomena Galeone avvenuto due giorni fa a. La donna era un noto medico ed è stata pugnalata 30 volte nella sua abitazione dal figlio dopo una lite per futili motivi. Il ragazzino si è scagliato con una tale furia da non lasciare scampo alla, uccide la: Ia L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

