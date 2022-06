Napoli, Renica esclusivo: 'Senza Koulibaly niente sogni scudetto' (Di venerdì 17 giugno 2022) Napoli - "Se parte Koulibaly, non si parlerà più di scudetto per tantissimi anni". Alessandro Renica è categorico raccontando dal suo punto di vista l'alba di un mercato che sa di ripartenza. L'ex ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 17 giugno 2022)- "Se parte, non si parlerà più diper tantissimi anni". Alessandroè categorico raccontando dal suo punto di vista l'alba di un mercato che sa di ripartenza. L'ex ...

