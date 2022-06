Napoli, mal di pancia Anguissa: irritato per un mancato bonus (Di venerdì 17 giugno 2022) Altri malcontenti in casa Napoli. Il centrocampista Anguissa sarebbe infatti irritato con la società per un bonus non ancora riconosciuto È l’estate dei malcontenti e dei mal di pancia in casa Napoli. Questa tocca a Frank Anguissa, fresco di riscatto dal Fulham e a tutti gli effetti un calciatore azzurro. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista sarebbe irritato con la società per il mancato riconoscimento di un bonus. Ad agosto 2021, al momento del trasferimento al Napoli, Anguissa e il suo agente avrebbero rinunciato a un bonus che gli sarebbe stato corrisposto in Inghilterra con la promessa di riceverlo poi dagli azzurri in futuro. Cosa, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Altri malcontenti in casa. Il centrocampistasarebbe infatticon la società per unnon ancora riconosciuto È l’estate dei malcontenti e dei mal diin casa. Questa tocca a Frank, fresco di riscatto dal Fulham e a tutti gli effetti un calciatore azzurro. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista sarebbecon la società per ilriconoscimento di un. Ad agosto 2021, al momento del trasferimento ale il suo agente avrebbero rinunciato a unche gli sarebbe stato corrisposto in Inghilterra con la promessa di riceverlo poi dagli azzurri in futuro. Cosa, ...

