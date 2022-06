Pubblicità

rep_napoli : Investe col furgone tre persone in tre luoghi diversi, muore 73enne: fermato un 29enne [aggiornamento delle 21:20] - ledicoladelsud : Napoli, furgone investe tre passanti: uno dei feriti muore - LocalPage3 : Napoli, furgone investe tre passanti: uno dei feriti muore - bizcommunityit : Napoli, furgone investe passanti tra Cercola e Volla: arrestato il conducente, morto uno dei tre feriti - rep_napoli : Investe col furgone tre persone in tre luoghi diversi, muore 73enne: fermato un 29enne [aggiornamento delle 20:54] -

Volla, uninveste una donna Per approfondire : Foto :investe tre persone tra Volla e Cercola, 17 giugno 2022 - Un uomo di 29 anni è stato fermato perché sospettato di aver investito tre persone con il suoin due luoghi ...Ma non ce l'ha fatta Luigi Guadagno, 73enne di Cercola , uno dei tre pedoni falciati da un giovane alla guida di unche ha seminato il panico in provincia di. L'anziano è morto alle 20.Il furgone è stato trovato dai militari della compagnia di Torre del Greco nel rione De Gasperi a Ponticelli, quartiere della zona orientale di Napoli.Il furgone è stato trovato dai militari della compagnia di Torre del Greco nel rione De Gasperi a Ponticelli, quartiere della zona orientale di Napoli.