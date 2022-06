Napoli, con 40 milioni si chiude per Barak e Simeone (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Napoli potrebbe fare sul serio per strappare alla concorrenza sia Barak che Simeone: con 40 milioni si può chiudere Il Napoli potrebbe fare sul serio per un doppio colpo dal Verona. Secondo quanto riportato dal quotidiano Cronache di Verona, la cessione di Barak e Simeone è cosa certa e i campani starebbero seguendo entrambi. I due giocatori hanno valutazioni vicine ai 40 milioni, ed ecco che il Napoli con quella cifra potrebbe prelevare entrambi i giocatori e rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Ilpotrebbe fare sul serio per strappare alla concorrenza siache: con 40si puòre Ilpotrebbe fare sul serio per un doppio colpo dal Verona. Secondo quanto riportato dal quotidiano Cronache di Verona, la cessione diè cosa certa e i campani starebbero seguendo entrambi. I due giocatori hanno valutazioni vicine ai 40, ed ecco che ilcon quella cifra potrebbe prelevare entrambi i giocatori e rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

