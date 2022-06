Nadal | “Torno a Wimbledon dopo tre anni e diventerò papà”

(Di venerdì 17 giugno 2022) L'annuncio in conferenza stampa del tennista spagnolo. La moglie Maria Francisca Perello è in attesa

Pubblicità

Si chiama Sindrome di Muller - Weiss ed è una malattia degenerativa del piede che colpisce lo scafoide il personale dolore quotidiano che da tempo ferma Rafae lo costringe, come sta succedendo ...Dopo l'infortunio nella semifinale del Roland Garros contro, Alexander Zverev torna a sorridere. Su Instagram non nasconde le sue emozioni per questo momento difficile della sua carriera. ' Tutti noi abbiamo un percorso nella vita e questo è parte del ...Rafael Nadal ci sarà a Wimbledon. Il fresco vincitore del Roland Garros, tornerà a giocare il torneo dopo tre anni e lo ha annunciato lui stesso in una conferenza stampa: «Il mio piano è andare a ...'La mia intenzione è di andare a Londra lunedì e giocare a Wimbledon' ha detto Rafa Nadal nella conferenza stampa convocata al Mallorca Contry ...